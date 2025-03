Lekarz przyznał także, że po drugim kryzysie oddechowym „myślano, że papież nie przeżyje”.

Sergio Alfieri zauważył, że papież Franciszek „przez cały czas zdawał sobie sprawę ze wszystkiego” oraz dodał, że „świadomość przyczyniła się do utrzymania go przy życiu”. Jak zaznaczył, stan zdrowia papieża cały czas się poprawiał. - Dalej żyję. Kiedy wracamy do domu? – miał zapytać Ojciec Święty, kiedy wyraźnie poczuł się lepiej.

Świat obserwował stan zdrowia papieża Franciszka

Według Watykanu – który niemal codziennie publikował biuletyny dotyczące przebiegu leczenia i stanu zdrowia papieża – Franciszek podczas pobytu w szpitalu czasami wymagał tlenoterapii wysokoprzepływowej. Jego zmieniający się stan zdrowia Franciszka przykuwał uwagę świata.

Od momentu przyjęcia do szpitala, tylko raz opublikowano zdjęcia, gdy na początku marca modlił się w szpitalnej kaplicy. Przez cały okres choroby papież Franciszek - jak wynikało z komunikatów - nadal wypełniał swoje obowiązki. Nie wziął udziału w obchodach jubileuszu Kościoła katolickiego, ważnej tradycji odpuszczenia grzechów, obchodzonej co 50 lat i znanej jako Rok Święty.

Choć od 14 lutego do 23 marca lekarze poinformowali o kilku kryzysach oddechowych, a stan papieża w pewnych momentach uznawano za krytyczny, to 10 marca sytuacja się poprawiła i Franciszek opuścił rzymską Poliklinikę Gemelli, by wrócić do Watykanu.

Papież Franciszek szczególnie narażony na infekcje płuc

88-letni papież w ostatnich miesiącach i latach miał wiele problemów ze zdrowiem. 16 stycznia Watykan poinformował, że Franciszek upadł i doznał stłuczenia – na audiencjach pojawił się z unieruchomioną prawą ręką. Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej oświadczyło wówczas, że to środek ostrożności. Był to kolejny taki przypadek w ostatnich tygodniach – 7 grudnia Franciszek przewodniczył ceremonii w Bazylice św. Piotra, podczas której mianowano 21 nowych kardynałów. Uwagę mediów przyciągnął wtedy duży siniak na brodzie papieża. Watykan wyjaśnił, że Franciszek uderzył się o stolik nocny.