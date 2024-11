Polski biskup rezygnuje z urzędu. Prosi o modlitwę w intencji wyboru następcy

„Kuria diecezji elbląskiej podaje do wiadomości, że biskup elbląski Jacek Jezierski, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego, złożył na ręce papieża Franciszka rezygnację z pełnionego urzędu. Powodem rezygnacji jest wiek biskupa. Równocześnie biskup elbląski prosi o modlitwę w intencji wyboru jego następcy w urzędzie” – napisał na stronie diecezji elbląskiej kanclerz kurii ks. Zdzisław Bieg.

O dalszych losach biskupa elbląskiego zadecyduje stolica apostolska

Zgodnie z prawem kanonicznym rezygnację z urzędu musi złożyć każdy hierarcha, który osiąga wiek 75 lat. Jak informuje WP, złożenie rezygnacji nie znaczy, że duchowny przestaje pełnić swoje obowiązki. O tym, kiedy to nastąpi, zadecyduje stolica apostolska, która może to zrobić w dowolnym momencie. Zatem w czasie wskazanym przez Watykan wyznaczony zostanie następca biskupa, który zastąpi go na urzędzie.

Biskupem pomocniczym mianował go w 1994 roku papież Jan Paweł II

Biskup Jacek Jezierski święcenia kapłańskie przyjął w 1974 roku. Jako wikariusz pracował w parafiach w Malborku i Elblągu. Prowadził tam też duszpasterstwo głuchych i niewidomych. Biskupem pomocniczym mianował go w 1994 roku papież Jan Paweł II. Święcenia biskupie otrzymał z rąk prymasa Polski Józefa Glempa.

Jako zawołanie biskupie Jacek Jezierski przyjął słowa "Veritas Christi liberat" (Prawda Chrystusa wyzwala). W ten sposób chciał upamiętnić encyklikę Jana Pawła II "Veritatis splendor". Odstąpił od zwyczaju ustanowienia herbu biskupiego.