Papież Franciszek w podróży po Azji i Oceanii

Papież Franciszek 3 września rozpoczął swoją pielgrzymkę do Azji i Oceanii. Pierwszym przystankiem w jego podróży była Dżakarta. To już trzeci w historii papież, który odwiedził Indonezję. Dżakarta gościła Franciszka do piątku 6 września. Teraz papież uda się do Papui-Nowej Gwinei, Timoru Wschodniego oraz Singapuru.

Papież łącznie pokona 33 tysiące kilometrów, spędzi 43 godziny w samolocie i wygłosi 16 przemówień. 87-letni Franciszek jest najstarszym podróżującym papieżem.