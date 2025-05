Podcast „Rzecz w tym”: Czego należy oczekiwać od pontyfikatu Leona XIV?

Kim był Leon XIII, do którego imienia odwołał się nowy papież

Symbolika imienia nowego papieża nie pozostawia złudzeń, co do kierunku, jaki obiera. – Papież odwołał się do Leona XIII i encykliki „Rerum novarum”, mówiąc, że dziś musimy odpowiedzieć na nowe wyzwania: rewolucję technologiczną, sztuczną inteligencję, prawo do pracy, godność człowieka i sprawiedliwość społeczną – zauważa Michał Szułdrzyński.

Tomasz Krzyżak mówi z kolei, że nowy papież nie tylko mówi o AI, ale też kontynuuje idee Franciszka. – To rozwinięcie myśli papieża Franciszka. On też mówił o zagrożeniach i szansach płynących ze sztucznej inteligencji. Leon XIV wyraźnie chce iść tą drogą.

Nie zabrakło też mocnego akcentu politycznego – nowy papież zadzwonił do Wołodymyra Zełenskiego i jasno wypowiedział się na temat wojny w Ukrainie. – Mówił o sprawiedliwym pokoju i solidarności z narodem ukraińskim – podkreśla Krzyżak.

Nie ma powrotu do Kościoła sprzed Franciszka

Zaskakujący był także wiek papieża – 69 lat. – To nie jest wybór tymczasowy. To sygnał, że pontyfikat może potrwać kilkanaście lat, a papież ma silny mandat do wprowadzania zmian? – pytał prowadzący.

– W przypadku Franciszka wielu polskich biskupów miało strategię przeczekania – mówi Krzyżak. – Teraz widać, że już nie ma odwrotu. Ten wybór pokazuje, że linia Franciszka będzie kontynuowana – ocenia.