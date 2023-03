Nagrania z rekolekcji, które odbyły się w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe w Toruniu, otrzymał lokalny portal tylkotorun.pl. Na opublikowanych w sieci filmach widać, jak mężczyzna szarpie na wpół rozebraną kobietę. Jest ona między innymi popychana i przyciskana do ziemi. Na nagraniu słychać również, jak mężczyzna używa wobec niej wulgarnych słów. Świadkowie zdarzenia mieli poinformować też, że młodą kobietę zamykano w klatce.

Udział w rekolekcjach, o których mowa, mieli brać między innymi uczniowie szkół średnich z całego miasta. "Mój syn powiedział, że to patologia i nie ma zamiaru uczęszczać na takie rekolekcje" - pisze kobieta, której dziecko było świadkiem zdarzenia.

Rodzice dzieci oraz internauci są w większości oburzeni zajściem. Zwracają nie tylko uwagę na zachowanie wobec kobiety, ale i na profanację świątyni.

Według portalu tylkotorun.pl. organizatorem rekolekcji był Wydział Katechetyczny Diecezji Toruńskiej.

Zawiadomienie do prokuratury ws. rekolekcji

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych zapowiedział, że złoży do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa podczas rekolekcji w Toruniu. "Na nagraniach widać mężczyznę rozbierającego młoda dziewczynę, zdejmując jej spodnie, który następnie zakłada na szyję młodej dziewczynie obrożę, potem ciągnie ją przez kościół na smyczy i nazywa 'szmatą'. Na następnych ujęciach widać, jak mężczyzna kładzie dziewczynę na kościelnej posadzce, kopie ja i uderza, krzycząc przy tym na nią i poniżając – czytamy. Jak podkreśla Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, polski kodeks karny zakazuje pokazywania dzieciom scen z użyciem przemocy, zwłaszcza nacechowanych elementami przemocy seksualnej.

O odpowiedzi na doniesienia medialne organizator rekolekcji, ksiądz Mariusz Piotr Wojnowski, przeprosił za zaistniałą sytuację.

- O poprowadzenie rekolekcji poprosiliśmy grupę z zewnątrz, spoza naszej diecezji. To pierwsze takie rekolekcje miejskie dla uczniów szkół ponadpodstawowych. A to młodzież poszukująca i jest potrzeba, aby w dobrym tonie przeprowadzić dla nich rekolekcje. Grupa ELO, którą poprosiliśmy o współpracę, prowadziła już kilka podobnych rekolekcji. Jeśli zaś chodzi o tę scenę, to jest mi przykro, bo trochę poniosły ich emocje i prawdą jest, że były wśród uczestników osoby niepełnoletnie… Dlatego zostaną w tej sprawie wystosowane przeprosiny – powiedział w rozmowie z tylkotorn.pl duchowny. - Dla nas to też było przekroczenie granic, ale chcemy dokończyć te rekolekcje tak, jak powinny one wyglądać. Czy moglibyśmy zmienić grupę, która rekolekcje poprowadzi? Trudno jest takie osoby znaleźć z dnia na dzień. Chcę też dodać, że osoby, które odegrały te sceny, zostaną odsunięte i zapewniam, że podczas kolejnego dnia rekolekcji do takich scen i sytuacji już nie dojdzie – dodał ksiądz Mariusz Piotr Wojnowski.

Kuria Diecezji Toruńskiej poinformowała także, że Grupa ELO nie będzie już współpracować przy organizacji trwających właśnie rekolekcji w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbego.