Jak podaje portal Wirtualnemedia.pl, w styczniu bieżącego roku fundacja Lux Veritatis, będąca nadawcą Telewizji Trwam, podpisała aneks do umowy z PiS-em. Umowa ta związana ma być z transmisją mszy świętych. Jak czytamy, „w rejestrze nie podano, ilu transmisji mszy świętych dotyczy umowa ani w jaki sposób są one udostępnianie partii, podano, że płaci za to 39,6 tys. zł”.

Czytaj więcej W sądzie i w urzędzie 16-latek ujawnia gigantyczne pieniądze z ministerstw dla fundacji o. Rydzyka Prawie 19,5 mln zł przelały ministerstwa na rzecz Fundacji Lux Veritatis i innych podmiotów ojca Rydzyka za rządów PiS, czyli w ciągu sześciu lat - ujawnił na Instagramie 16-letni Maciej Rauhut, który w sierpniu wygrał w sądzie z o. Tadeuszem Rydzykiem spór o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej finansowania z publicznych pieniędzy Fundacji redemptorysty.

Wirtualne Media podkreślają, że rejestr umów zawartych przez partię wskazuje na to, iż doszło do odnowienia porozumienia z fundacją Tadeusza Rydzyka. Pierwza umowa podpisana miała zostać w 2015 roku.

„Fundacji o. Rydzyka PiS płaci 37 tys. zł za transmisję mszy świętej miesięcznie. Czyli około pół miliona złotych rocznie. Łącznie około 3,5 mln zł według umowy w latach 2015-2023. Ze składek, dotacji z budżetu państwa, czy wpłat prezesów spółek skarbu państwa...” – napisał na Twitterze Rafał Mundry, ekonomista.

Wirtualnemedia.pl podkreślają, że TV Trwam udostępnia za darmo w telewizji naziemnej msze święte.