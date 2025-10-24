Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało projekt nowej ustawy o wyrobach budowlanych. Ma ona od 1 stycznia 2027 r. zastąpić obowiązującą dziś ustawę o tej samej nazwie.

Ustawa ta ma uzupełniać unijne rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/3110 z 27 listopada 2024 r. w sprawie ustanowienia zharmonizowanych zasad wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Przepisy ustawy mają dostosować siatkę pojęciową do tej z rozporządzenia.

Ustawa ma też zapewnić jednolite traktowanie wyrobów budowlanych noszących polski znak bezpieczeństwa „B” i europejski „CE”. Równe traktowanie będzie dotyczyło procedur kontrolnych i administracyjnych oraz sankcji.

Wyroby budowlane. Sprzedawca musi rzetelnie informować klientów, a inspektor nadzoru zweryfikuje sprzedaż online

Dość istotną częścią ustawy będzie określenie obowiązków sprzedawcy wyrobów budowlanych co do informowania klientów o tym, co jest sprzedawane. Inspektor nadzoru budowlanego będzie mógł weryfikować informacje udostępniane przez przedsiębiorców w ofertach sprzedaży na odległość. Będzie mógł też nakładać na firmy w ten sposób handlujące obowiązek usunięcia niezgodności między ofertą a stanem rzeczywistym. W ramach kontroli zyska możliwość żądania informacji na temat łańcucha dostaw, szczegółów sieci dystrybucji, ilości wyrobów na rynku oraz innych modeli wyrobów o takich samych właściwościach technicznych, jak dany wyrób.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego będzie mógł wizytować wszelkie obiekty, tereny lub środki transportu, które dana firma wykorzystuje do swojej działalności handlowej, gospodarczej, rzemieślniczej lub zawodowej (w celu wykrycia niezgodności i uzyskania dowodów).