Dekarbonizacja przemysłu cementowego nie jest prosta, zwłaszcza że większość emisji CO2 powstaje w wyniku samej reakcji chemicznej zachodzącej podczas produkcji klinkieru – kluczowego składnika cementu. W tym procesie węglan wapnia ulega rozkładowi na tlenek wapnia i dwutlenek węgla, co stanowi źródło emisji, którego nie da się wyeliminować jedynie poprzez zmiany energetyczne. Dlatego intensywnie pracujemy nad celem, jakim jest wprowadzenie do 2030 roku cementu blisko zeroemisyjnego. Oznacza to, że planujemy wychwytywać, skraplać i bezpiecznie składować ponad 90 procent emisji CO2 powstającego przy produkcji klinkieru. W tym celu inwestujemy w zaawansowaną technologię CCS, która pozwoli nam znacząco ograniczyć wpływ procesu produkcyjnego na klimat.

W ofercie macie cement, który zawiera materiał mineralny odzyskany z rozbiórkowego betonu…

Tak, mamy w ofercie cement, który zawiera materiał mineralny odzyskany z rozbiórkowego betonu. Zrównoważone budownictwo to nie tylko redukcja emisji CO2, ale także całościowe podejście do ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania surowcami naturalnymi. W ubiegłym roku jako pierwsi wprowadziliśmy cement, do którego produkcji wykorzystujemy surowiec pozyskiwany z recyklingu materiałów budowlanych, na przykład z gruzu pochodzącego z rozbiórki obiektów. Nasze betony mają więc nie tylko niższy ślad węglowy, ale również mniejsze zużycie surowców naturalnych, takich jak grysy. Zastępujemy je kruszywem pochodzącym z recyklingu, co dodatkowo zmniejsza wpływ na środowisko. Warto pamiętać, że obliczanie śladu węglowego nie kończy się na fazie budowy i eksploatacji budynku. Obejmuje także etap jego rozbiórki. Cieszy nas, że przepisy i normy zaczynają wspierać tego rodzaju rozwiązania, ponieważ otwiera to drogę do szerszego wykorzystania surowców wtórnych w budownictwie i dalszego rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym.

Czytałem gdzieś o innowacyjnym asfalcie i betonie, które pochłaniają CO2…

Każdy beton pochłania CO2 – to naturalny proces, który nazywa się karbonatyzacją. Zjawisko to jest pozytywne z punktu widzenia redukcji dwutlenku węgla w atmosferze, ale niesie też pewne ryzyko. Karbonatyzacja może prowadzić do korozji zbrojenia w elementach żelbetowych, dlatego tak ważne jest odpowiednie projektowanie konstrukcji. Mamy dziś narzędzia i wiedzę, które pozwalają zaplanować konstrukcję w taki sposób, by trwałość żelbetu była zgodna z założeniami projektowymi. Przykłady są wokół nas, np. bloki z wielkiej płyty miały być kiedyś masowo rozbierane, straszono ich awaryjnością, a tymczasem przeglądy techniczne pokazują, że zachowały swoją trwałość. Podobnie jest z konstrukcjami inżynierskimi, jak mosty czy hale produkcyjne. Jeśli są prawidłowo zaprojektowane i utrzymywane, doskonale spełniają swoją funkcję przez długie lata.

Wspomniał pan o dyrektywie budynkowej. Kraje członkowskie dostały dwa lata na implementację, minął już pierwszy rok i nie widzimy na razie postępów legislacyjnych w Polsce. Ale fakt jest taki, że czeka nas wielka fala termomodernizacji budynków, poprawy ich efektywności energetycznej. Nowy produkt – TectorTherm – to odpowiedź na to wyzwanie?

Ten produkt to odpowiedź na wyzwania, jakie niesie ze sobą dyrektywa budynkowa. Traktujemy ją kompleksowo, podobnie jak nasze działania w tym obszarze. Produkty, które tworzymy, mają obniżony ślad węglowy, co przekłada się na niższy wbudowany ślad węglowy całego budynku. Jednocześnie pomagają ograniczyć ślad operacyjny, który w polskich warunkach jest przede wszystkim efektem sposobu ogrzewania i poziomu efektywności energetycznej budynków. Holcim TectorTherm to kompletny system ETICS (External Thermal Insulation Composite System), czyli zestaw wzajemnie kompatybilnych produktów, które umożliwiają skuteczne wykonanie izolacji termicznej zarówno w budynkach nowych, jak i tych już istniejących.