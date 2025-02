Innowacyjność cementu ECOPlanet Budowlany polega na zastosowaniu co najmniej 10 proc. materiału mineralnego odzyskanego z rozbiórkowego betonu, co pozwala znacząco ograniczyć wydobycie surowców naturalnych, zwiększając jednocześnie wykorzystanie odpadów budowlanych. Sam proces produkcji cementu ECOPlanet Budowlany pozwala ponadto zmniejszyć emisję CO2 o minimum 40 proc. w porównaniu ze standardowym cementem CEM I. Tym samym ECOPlanet Budowlany doskonale wpisuje się w strategię Holcim jako pioniera dekarbonizacji i gospodarki obiegu zamkniętego.

– Wprowadzenie cementu ECOPlanet Budowlany z materiałem mineralnym z recyklingu betonu jest odpowiedzią na rosnące potrzeby rynku w zakresie zrównoważonych materiałów budowlanych, a jego jakość jest doceniana przez fachowców. Dzięki nowemu cementowi produkowanemu w Cementowni Kujawy nasza firma oferuje budownictwu jeszcze większe możliwości realnego wpływu na ochronę naturalnych zasobów poprzez zastosowanie materiałów z recyklingu – podkreśla Bogusław Lasek, dyrektor marketingu i R&D w Holcim Polska.

ECOPlanet Budowlany to produkt ogólnobudowlany, a jego zastosowanie znacznie wydłuża czas zachowania optymalnych właściwości roboczych mieszanki betonowej i zapraw nawet w podwyższonych temperaturach otoczenia. Wyroby wyprodukowane na bazie cementu, wyróżniają się bardzo dobrą plastycznością i urabialnością, co poprawia komfort pracy wykonawców. Cement ten jest przeznaczony do większości prac budowlanych i remontowych, doskonale sprawdzi się przy murowaniu i tynkowaniu oraz stabilizacji gruntu.

ECOPlanet Budowlany z dodatkiem materiału mineralnego z recyklingu betonu to krok w stronę budownictwa, które harmonijnie łączy innowacyjność z odpowiedzialnością środowiskową, wspierając rozwój gospodarki cyrkularnej oraz realizację wizji firmy jako lidera nowoczesnych rozwiązań budowlanych. Holcim Polska wdraża innowacyjne i zrównoważone technologie oraz rozwiązania możliwe do zastosowania na każdym etapie życia budynku, od projektowania i budowy po naprawy oraz renowacje. Spółka oferuje m.in. niskoemisyjne cementy z rodziny ECOPlanet dla budownictwa i prefabrykacji, beton ECOPact czy kruszywo z recyklingu ECOSource. W ofercie znajdują się również systemy podłogowe, chemia budowlana oraz rozwiązania izolacyjne przeznaczone do kompleksowej termomodernizacji.

