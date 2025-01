Żona zaciągała pożyczki na dane męża, sąd kazał mu spłacić. Skarga nadzwyczajna

Rzecznik wniósł skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego. Wskazuje, że zaskarżony wyrok jest sprzeczny z zasadami konstytucyjnymi, w tym prawa do sądu i ochrony zaufania obywateli do państwa.

„Zaskarżony wyrok stał się tytułem wykonawczym, na którego podstawie może być prowadzona przymusowa egzekucja roszczeń, które nie zasługują na ochronę w praworządnym państwie. Zostały bowiem zasądzone przy założeniu obowiązywania umowy pożyczki, która nie została w sposób ważny zawarta” - argumentuje RPO.

Rzecznik nie wskazał, która Izba SN, powinna rozstrzygać w tej sprawie. Pozostawia to do rozstrzygnięcia SN. Przypomina jednak, że z orzecznictwa ETPC i TSUE wynika, iż orzeczenia wydane przez sędziów powołanych po wejściu w życie ustawy z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o KRS mogą być ocenione jako naruszające prawo jednostki do niezależnego sądu ustanowionego ustawą. Izbą w której zasiadają wyłącznie tacy sędziowie jest Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która orzeka w sprawach ze skarg nadzwyczajnych.

Od 2017 r. - gdy do polskiego prawa wprowadzono skargę nadzwyczajną - RPO skierował do Sądu Najwyższego 234 takie skargi. Dotyczyły one głównie prawa cywilnego (121) jako skargi nadzwyczajne od postanowienia o nabyciu spadku. Dużą grupę stanowiły także skargi nadzwyczajne z zakresu prawa administracyjnego (96), głównie w sprawach o zapłatę.