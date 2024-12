Nieprecyzyjne oznaczenie przedsiębiorcy może być źródłem problemów. SN orzekł

To sedno najnowszego orzeczenia Sądu Najwyższego, które winno być ostrzeżeniem przed popełnieniem nierzadkiego błędu w oznaczaniu pozywanej osoby czy jednostki organizacyjnej mającej zdolność sądową. Skutkiem takiego błędu i nienaprawienia go na czas jest nierozpoznanie merytoryczne sprawy.

Reklama

Jak oznaczyć przedsiębiorcę w pozwie? Przedsiębiorca i szyld reklamowy

Kwestia ta wynikła w sprawie, w której Sąd Okręgowy odrzucił pozew o zapłatę w stosunku do „Zakładu Kominiarskiego J. K.”. Sąd Apelacyjny w Katowicach werdykt utrzymał, wskazując, że powód oznaczył jako stronę pozwaną Zakład Kominiarski J. K. i w tej kwestii podtrzymał swoje stanowisko kolejnym pismem procesowym, w którym jednoznacznie wskazał, że pozwanym nie jest J. K. (indywidualny przedsiębiorca), tylko „Zakład Kominiarski J. K.”, pod którą to nazwą on funkcjonuje. Sąd Apelacyjny wskazał, że jeśli chodzi o osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, firmy pod którymi prowadzą tę działalność nie są podmiotami praw i obowiązków, tylko swego rodzaju szyldami z reklamą.

Błędne oznaczenie pozwanego. Zakład kominiarski nie miał zdolności prawnej

Wskazany zakład nie jest zaś osobą prawną ani jednostką organizacyjną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a brak zdolności sądowej jednej ze stron prowadzi do odrzucenia pozwu, o czym stanowią art. 64 i art. 199 kodeksu postępowania cywilnego. Powód został o tym pouczony na rozprawie oraz zobowiązany do wskazania, czy pozwanym jest J. K., czy Zakład Kominiarski J. K., gdyż określenie, kto jest pozwanym, zależy od woli strony powodowej. Doszło więc do braku zdolności sądowej po stronie pozwanej, co prowadzi do odrzucenia pozwu.