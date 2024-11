Bank dostanie pozew, frankowicz zapomni o ratach. Co jeszcze zmieni ustawa?

Opinia dla Rzeczpospolitej

Michał Skrzypek, adwokat, counsel w kancelarii White Owl kierujący praktyką sporów sądowych i arbitrażu

Ogłoszone założenia ustawy epizodycznej dla spraw frankowych budzą mieszane uczucia. Nie jest też do końca prawdą, że nie ingerują w rozliczenia pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Każdą z planowanych zmian trzeba jednak rozpatrywać odrębnie, choć na pierwszy plan wybijają się dwie z nich. Po pierwsze, poinformowano o zamiarze zniesienia ograniczeń przy podnoszeniu zarzutu potrącenia. Co do zasady to dobry pomysł. Ograniczenia w zakresie zgłaszania zarzutu potrącenia to jedna z kilku wadliwych regulacji wprowadzonych do kodeksu postępowania cywilnego nowelizacją z roku 2019. W sprawach frankowych – gdzie bank z zasądzoną na rzecz frankowicza należnością potrąca roszczenie o zwrot kapitału – faktycznie powinno to wyeliminować problem „pączkowania” nowych postępowań w wyniku składania przez banki pozwów o zwrot kapitału. Szkoda, że te zmiany nie dotyczą wszystkich rodzajów spraw. Druga zmiana tj. zabezpieczenie roszczenia frankowicza poprzez zawieszenie spłaty kredytu z mocy prawa wydaje się być zbyt daleko idąca. Mimo tego, że zabezpieczenie jest instrumentem procesowym to de facto reguluje prawa i obowiązki stron. Ta zmiana spowoduje, że do „odfrankowienia” kredytu dojdzie w wyniku samego złożenia pozwu. Pozostałe zmiany – tj. możliwość orzekania na posiedzeniach niejawnych (tj. w zaciszu gabinetu sędziego), możliwość przesłuchania świadków zdalnie lub na piśmie pomimo sprzeciwu strony – to kwestie techniczne mające usprawnić postępowanie. Wspólnym mianownikiem wszystkich proponowanych modyfikacji jest to, że są one spóźnione. Sprawy frankowe okazały się istotnym czynnikiem, który doprowadził do dalszego wydłużenia się czasu w jakim polskie sądy rozpoznają sprawy cywilne. Jest on dramatycznie długi. Jednocześnie szczyt spraw frankowych jest już za nami. Proponowane zmiany – choć chyba nadmiernie dla kredytobiorców łaskawe – są jednak potrzebne. Nie byłyby jednak konieczne, gdyby polski ustawodawca odważył się na ustawowe rozwiązanie kwestii frankowej. Dalej, zmiany w postępowaniach frankowych nie mogą przesłonić palącej potrzeby gruntownych zmian – proceduralnych i administracyjnych – w samym wymiarze sprawiedliwości.