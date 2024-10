Biznes boi się zmian przyjętych przez Unię Europejską? Chodzi o dowóz jedzenia do domu

Robert Lisicki zastanawia się, czy nasz ustawodawca zdecyduje się na przyjęcie szczególnego aktu prawnego dotyczącego platform cyfrowych, czy też zaproponuje zmiany kodeksu pracy, co oznaczałoby stosowanie domniemania prawnego istnienia stosunku pracy w odniesieniu do całego rynku. I to właśnie ta kwestia budzi największe obawy.

– Czy domniemanie zostanie ograniczone wyłącznie do pracujących za pośrednictwem platform internetowych, czy też będzie odnosiło się do wszystkich zatrudnionych, bez względu na specyfikę wykonywanej pracy. To zagadnienie jest kluczowe m.in. w kontekście zgodności z konstytucją, zwłaszcza zasadą równości – mówi prof. Spytek-Bandurska.

Unijna dyrektywa platformowa i dowóz jedzenia do domu. Do zmiany kodeks pracy?

Główny inspektor pracy Marcin Stanecki zaznaczył niedawno, że projekt przygotuje resort pracy. Jego zdaniem domniemanie stosunku pracy powinno być rozszerzone na wszystkich zatrudnionych.

– Nie powinno być tak, że stosuje się je tylko wobec jednej branży – wskazał, zastrzegając jednak, że jest zbyt wcześnie, aby przewidywać efekt prac nad projektem.

Z kolei pracodawcy sygnalizują, że wprowadzenie domniemania stosunku pracy należy też rozważać wspólnie z zasadą swobody umów czy swobody prowadzenia działalności gospodarczej.