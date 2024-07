1000 zł w zamian za tańszy prąd? Hennig-Kloska zgłasza sprawę do prokuratury

Jej resort przypomina, że od 1 lipca 2024 r. obowiązuje ustawa o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym. Na drugą połowę 2024 r. zostało przedłużone obowiązywanie ceny maksymalnej za energię elektryczną. Cena zostanie ustalona na poziomie 500 zł/MWh bez względu na zużycie. W drugiej połowie 2024 r. została też utrzymana na poziomie 693 zł/MWh dotychczasowa cena maksymalna dla: instytucji samorządowych, podmiotów użyteczności publicznej, np. szkół, żłobków, szpitali oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

„Nie klikaj w linki »Jak uniknąć drastycznej podwyżki cen prądu/gazu/ciepła« . Pamiętaj, że rozwiązania chroniące odbiorców indywidualnych, samorządy, żłobki, szpitale, domy pomocy społecznej działają automatycznie, bez składania wniosków. Nie ma potrzeby składania jakichkolwiek wniosków. Jeśli będziesz zainteresowana/y bonem energetycznym to dopiero od 1 sierpnia 2024 r. będziesz mogła/mógł złożyć wniosek do urzędu gminy/ośrodka pomocy społecznej” - wskazuje MKiŚ.

Resort klimatu przypomina, że bon energetyczny to jednorazowe świadczenie pieniężne (od 300 do 1200 zł) przeznaczone dla ok. 3,5 mln gospodarstw domowych o niższych dochodach. Jest już dostępny wzór wniosku (z wcześniejszych zapowiedzi wynikało, że będzie też możliwość złożenia go online). Wypłaty świadczeń powinny być realizowane od jesieni 2024 roku.