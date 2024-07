Ceny na lotniskach dyktują prowadzący sklepy, drogerie czy punkty usługowe, jednak wpływ na nie mają też same porty. To jakich czynszów żądają, przekłada się ostatecznie na to, ile pieniędzy wydadzą pasażerowie.

- Żeby jakiekolwiek towary zostały przeniesione do części zastrzeżonej, czyli tej poza bramkami bezpieczeństwa, muszą – podobnie jak ludzie – przejść kontrole. Podczas takiej procedury służby lotniskowe sprawdzają m.in., czy między towarami nie ma materiałów niebezpiecznych lub stwarzających ryzyko chociażby terrorystyczne. Zatrudniani przez przedsiębiorców sprzedawcy również muszą zostać przeszkoleni, jak poruszać się po tej wydzielonej części lotniska, do jakich zasad się stosować, jak uzyskać przepustki. To wszystko wpływa na wysokość cen na lotniskach – tłumaczy Mikołaj Doskocz radca prawny z Kancelarii Prawa Lotniczego LATAJ LEGALNIE.

Czy woda na lotniskach musi być taka droga? Unia chciała zmian

Z kolei radca prawny Maciej Lipiński z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Lipiński & Walczak podkreśla, że organem do którego zgłaszano już zastrzeżenia, co do wysokości cen na lotniskach, jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. - Ten jednak, podobnie jak inne urzędy antymonopolowe, może zareagować tylko w sytuacji, w której przedsiębiorcy działający na rynku właściwym zawarliby niedozwolone porozumienia, czyli zmowę cenową, lub jeśli jeden z nich nadużyłby pozycji dominującej – precyzuje specjalista z prawa nieuczciwej konkurencji.

Co oznacza to w praktyce? Jak wyjaśnia mecenas: musiałoby dojąć do jednaj z dwóch sytuacji. Pierwsza - gdy przedsiębiorcy dogadują się np, że w ich lokalach np. woda będzie kosztowała dziesięć złotych, czyli u żadnego z nich konsument nie będzie mógł kupić jej taniej; druga — gdy w rękach jednego przedsiębiorcy skupione byłyby lokalne oferujące dany produkt.