Jest nowy wyrok TSUE ws. frankowiczów. Prawnik: to prawdziwa rewolucja

Rewolucja w myśleniu o prawomocnych orzeczeniach

TSUE odniósł się też do pytania warszawskiego sądu o skutki wpisania klauzuli abuzywnej do rejestru klauzul niedozwolonych w wyniku innej sprawy. Orzekł mianowicie, że stwierdzenie nieuczciwego charakteru warunku umownego przez porównanie go z treścią klauzuli wpisanej do takiego rejestru może w szybki sposób przyczynić się do tego, by takie warunki, stosowane w wielu umowach, przestały wywoływać skutki wobec konsumentów. Wniosku tego nie zmienia okoliczność, że w konkretnej sprawie może chodzić o postanowienia umowy niemające identycznego brzmienia. Istotne jest, aby porównywane klauzule posiadały taki sam sens i wywoływały względem konsumentów jednakowe skutki.

– Ten wyrok TSUE to prawdziwa rewolucja w myśleniu o prawomocnych orzeczeniach. Spowoduje, że w praktyce sąd nie będzie podejmować się rozstrzygania spraw dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych do waluty obcej w ramach elektronicznego postępowania upominawczego. Sąd nie ma bowiem możliwości w tym trybie zbadania zapisów umowy. Wydając nakaz zapłaty w EPU sąd opiera się wyłącznie na twierdzeniach przytoczonych przez powoda, a ten – co oczywiste – nie ma interesu w powoływaniu się na nieważność klauzul umownych – ocenia Rafał Kowalczyk, adwokat.

Sygnatura akt C-531/22