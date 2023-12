Mogłoby to prowadzić do pozbawienia konsumenta odsetek za opóźnienie od dnia wniesienia przez niego pozwu z żądaniem zwrotu przez bank kwot zapłaconych na podstawie unieważnionej umowy. Po drugie dyrektywa konsumencka (93/13) nie pozwala powoływać się przez bank na prawo zatrzymania, jeśli spowodowałoby to utratę przez konsumenta prawa do odsetek za opóźnienie. Odmienne stanowisko zagrażałoby ochronie przyznanej konsumentom przez ww. dyrektywę - orzekł TSUE

Tydzień temu TSUE w innej sprawie (C-140/22) orzekł, że sprzeczna z dyrektywą konsumencką jest wykładnia prawa krajowego (potwierdzona uchwałą SN 7 maja 2021 r.), uzależniająca uruchomienia skutków bezskuteczności abuzywnego postanowienia zawartego w umowy, i rozliczenia umowy kredytu, od złożenia przez konsumenta oświadczenia, że jest tych następstw świadomy. To naturalnie jest korzystna dla banków.

TSUE o przedawnieniu roszczenia banku o zwrot kapitału

W tej sprawie chodziło o odpowiedź TSUE od kiedy konkretnie biegnie termin przedawnienia roszczeń banku o zwrot kapitału dla banku.

Pytania w tej kwestii zadał Sąd Okręgowy w Warszawie (sędzia Kamil Gołaszewski) rozpatrując sprawę dwojga frankowiczów, w której wyrokiem częściowym uznał, że ich umowa kredytu hipotecznego, indeksowanego do franka (na 460 tys zł), zawarta z bankiem, którego następcą prawnym jest pozwany Getin Noble Bank (obecnie w upadłości) jest nieważna. W zakresie natomiast żądania zapłaty tj. zwrotu kwot zapłaconych przez powodów na rzecz banku w trakcie wykonywania umowy (prawie 300 tys. zł) . bank podniósł zarzut zatrzymania wskazując, że przysługuje mu wobec kredytobiorców roszczenie o zwrot środków wypłaconych im na podstawie tej umowy. Uwzględnienie przez sąd zarzutu zatrzymania daje bankowi możliwość powstrzymania się ze spłatą do czasu zaoferowania przez powodów świadczenia wzajemnego albo zabezpieczenia tej spłaty.