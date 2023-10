W związku z brakiem możliwości odprawienia się na lot z Frankfurtu nad Menem do Madrytu zarezerwowany następny dzień, pasażerka skontaktowała się z LATAM Airlines. Została poinformowana, że bez jej wiedzy LATAM Airlines przeniosło ją na lot wykonany poprzedniego dnia. Spółka poinformowała również pasażerkę, że jej rezerwacja na lot powrotny, który miał zostać wykonany ponad dwa tygodnie później, została zablokowana ze względu na to, że nie skorzystała ona z lotu do miejsca przeznaczenia. Pasażerka zażądała od LATAM Airlines zapłaty odszkodowania w wysokości 250 EUR z tytułu odmowy przyjęcia na pokład lotu powrotnego.

Sąd niemiecki, do którego pasażerka wniosła powództwo, zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem, czy do powstania prawa do odszkodowania wymagane jest - zgodnie z rozporządzeniem nr 261/20041 - aby pasażer stawił się na odprawę, mimo że przewoźnik lotniczy poinformował go wcześniej, że nie będzie uprawniony do wejścia na pokład. Sąd ten zmierza również do ustalenia, czy przewoźnik lotniczy może, jak ma to miejsce w przypadku odwołania lotu, zwolnić się z obowiązku wypłaty odszkodowania, jeżeli poinformuje pasażerów o odmowie przyjęcia na pokład z wystarczającym wyprzedzeniem, to znaczy co najmniej dwa tygodnie przed planowym czasem odlotu.

- W przypadku wcześniejszej odmowy przyjęcia na pokład odszkodowanie jest należne nawet wówczas, jeśli dany pasażer nie stawił się na odprawę. W sytuacji gdy przewoźnik lotniczy uprzednio poinformował pasażera, że odmówi mu, wbrew jego woli, wejścia na pokład w ramach lotu, na który pasażer posiada potwierdzoną rezerwację, wymóg stawienia się na odprawę stanowiłby niepotrzebną formalność - stwierdził Trybunał w dzisiejszym wyroku.

Orzekł także, że odszkodowanie należy się nawet wówczas, gdy pasażer został poinformowany o odmowie przyjęcia na pokład co najmniej dwa tygodnie przed planowym czasem odlotu. Nie ma bowiem powodu, aby do odmowy przyjęcia na pokład stosować zasadę przewidzianą wyłącznie do odwołania lotu, zgodnie z którą przewoźnicy lotniczy są zwolnieni z obowiązku wypłaty odszkodowania pasażerom, jeżeli poinformują ich o odwołaniu lotu co najmniej dwa tygodnie przed planowym czasem odlotu.