Jak napisać wniosek o zabezpieczenie roszczenia w sprawie kredytu frankowego

Jeśli wniosek o zabezpieczenie zostanie sformułowany w pozwie, wtedy wnioskodawca jest zwolniony z uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 100 PLN (vide: art. 95 § 1 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Co powinno się znaleźć we wniosku?

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia powinien odpowiadać wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, ponadto musi zawierać wskazanie sposobu zabezpieczenia i uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających uwzględnienie przedmiotowego wniosku przez sąd. Sąd udziela zabezpieczenia, jeśli zostaną uprawdopodobnione (nie mylić z udowodnione) ustawowe przesłanki zabezpieczenie, tj. uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Treścią wniosku o udzielenie zabezpieczenia jest wstrzymanie płatności rat kredytu od dnia udzielenia przez sąd zabezpieczenia aż do prawomocnego zakończenia sprawy. Jednocześnie ze względu na charakter postępowania zabezpieczającego, jeśli sąd dostrzeże w pozwie wniosek o zabezpieczenie, ma obowiązek jego rozpoznania w pierwszej kolejności. Zgodnie z art. 737 kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.) wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu. Pomimo jednoznacznej redakcji przedmiotowego przepisu, sądy najczęściej traktują ten termin jako instrukcyjny, co oznacza, że na rozpatrzenie wniosku o zabezpieczenie czeka się często znacznie dłużej (nierzadko nawet kilka miesięcy), co nie powinno mieć jednak miejsca.

Jakie roszczenie zabezpieczamy?

Składając do sądu wniosek o zabezpieczenie, należy przede wszystkim określić, jakiego rodzaju roszczenie chcemy zabezpieczyć. Zasadniczo roszczenia w postępowaniu cywilnym dzielimy na roszczenia pieniężne i niepieniężne. Podział ten ma istotne znaczenie dla postępowania zabezpieczającego, ponieważ katalog sposobów zabezpieczenia jest zamknięty dla roszczeń pieniężnych (enumeratywny katalog został wskazany przez ustawodawcę w art. 747 k.p.c.). W przypadku zaś roszczeń niepieniężnych takiego zamkniętego katalogu nie ma w przepisach prawa. Właściwym przepisem dla zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych jest art. 755 § 1 k.p.c., który stanowi, że sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosowanie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych dla zabezpieczeń roszczeń pieniężnych, w szczególności sąd może unormować prawa i obowiązki stron na czas trwania postępowania.

To właśnie istotą prawidłowo złożonego wniosku o zabezpieczenie na początkowym etapie sprawy jest żądanie zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego w postaci roszczenia o ustalenie nieważności zawartej umowy kredytu.