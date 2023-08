Czytaj więcej Konsumenci Rola adwokata frankowicza w postępowaniu upadłościowym Getin Noble Banku Rola pełnomocnika wierzyciela, w szczególności kredytobiorcy, w postępowaniu upadłościowym nie ogranicza się do zgłoszenia wierzytelności - wskazuje Rafał Kowalczyk, adwokat, kancelaria Filipiak Babicz Legal

"Umowy o kredyt indeksowany CHF zawierające niedozwolone postanowienia umowne są bezskuteczne"

Podobnego zdania jest adwokat Marcin Szymański, też występujący po stronie frankowiczów: - Uważam, że zabezpieczenie polegające na czasowym wstrzymaniu płatności rat kredytu, nie jest skierowane do majątku upadłego (banku), a tylko takie są niedopuszczalne w świetle art. 146 prawa upadłościowego. Umowy o kredyt indeksowany CHF zawierające niedozwolone postanowienia umowne są bezskuteczne od chwili zawarcia, a więc świadczenia spełniane przez konsumentów w ich wykonaniu są nienależne. Postanowienie o wstrzymaniu płatności rat kredytu do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy, uniemożliwiają bankowi wykorzystywania swej pozycji do uzyskiwania od konsumentów nienależnych świadczeń. Jest to szczególnie ważne, gdy wobec niewystarczającego majątku upadłego banku konsumenci nie mają szans odzyskania spełnionych bez podstawy prawnej świadczeń.

Innego zdania jest adwokat Wojciech Wandzel, partner kancelarii w Kubas Kos Gałkowski: - Wykładnia art. 146 ust. 3 prawa upadłościowego przy uwzględnieniu celów i charakteru postępowania upadłościowego skłania jednak do wniosku, że również postanowienia sądów polegające na wstrzymaniu obowiązku uiszczania rat kredytu nie są skuteczne wobec syndyka banku i masy upadłości. Nie przekonujące są pojawiające się w przestrzeni publicznej argumenty, że takie zabezpieczenia nie są skierowane do masy upadłości, a jedynie regulują stosunki stron na czas postępowania sądowego, bowiem dotyczą one wierzytelności o spłatę kredytu, która to wierzytelność wchodzi w skład masy upadłości. Oznacza to, że kredytobiorca, który uzyskał takie zabezpieczenie, będzie musiał spłacać kredyt walutowy.

Opinia dla „Rzeczpospolitej” Cezary Zalewski, sędzia gospodarczy, były szef warszawskiego Sądu Upadłościowego. Nie może budzić wątpliwości, że zabezpieczenia polegające na wstrzymaniu obowiązku spłaty raty, czy też zakaz skierowany do banku pobierania kwoty z rachunku bankowego klienta na poczet spłaty raty kredyty frankowego, dokonane przed ogłoszeniem upadłości są skuteczne. Wątpliwości może budzić, czy po ogłoszeniu upadłości banku możliwe jest skuteczne zabezpieczenie roszczenia. Kluczem jest ocena, czy zawieszenie płatności rat stanowi zabezpieczenie na majątku upadłego, czy też jednak nie dotyczy środków, które dopiero mają stać się majątkiem upadłego z chwilą wpłaty kolejnej raty kredytu (a zatem nie stanowią jeszcze majątku upadłego w rozumieniu art. 146 prawa upadłościowego, a co za tym idzie nie jest objęta zakazem ustanowienia zabezpieczenia uregulowanego w art. 146)