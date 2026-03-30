Premier Hiszpanii Pedro Sanchez
Wcześniej Hiszpania odmówiła Stanom Zjednoczonym możliwości wykorzystania swoich baz wojskowych do ataku na Iran po tym, jak premier Pedro Sánchez określił działania Izraela i USA wobec Iranu jako „jednostronną akcję wojskową”.
Hiszpania – jak podaje „El Pais” – zamknęła swoją przestrzeń powietrzną dla samolotów USA biorących udział w wojnie z Iranem. Dziennik informuje, że kraj zakazał też korzystania przez amerykańskie lotnictwo ze swojej przestrzeni powietrznej maszynom, które stacjonują w krajach trzecich – między innymi Wielkiej Brytanii czy Francji.
Według doniesień gazety, zakaz obejmuje wszystkie loty z jednym wyjątkiem – samoloty mogą przelatywać lub lądować tylko w sytuacjach nadzwyczajnych.
Jak wskazano, „nie oznacza to jednak, że bazy w Rota i Moron nie są wykorzystywane przez samoloty amerykańskie, gdyż nadal obowiązują wszystkie misje objęte umową dwustronną z Waszyngtonem, takie jak wsparcie logistyczne dla amerykańskich żołnierzy rozmieszczonych w Europie”.
Choć centrum kontroli lotów w Sewilli wciąż ma zapewniać wsparcie nawigacyjne dla bombowców B-2 Spirit lecących do ataku na Iran, to nie wlatują one w hiszpańską przestrzeń powietrzną, a przelatują nad Cieśniną Gibraltarską. Nad tym Hiszpania kontroli nie ma – zauważa „El Pais”.
Na początku marca Hiszpania odmówiła USA możliwości wykorzystania swoich baz wojskowych do ataku na Iran po tym, jak premier Pedro Sánchez określił działania Izraela i USA wobec Iranu jako „jednostronną akcję wojskową”. Hiszpańskie władze ostrzegły wówczas oba kraje, że przyczyniają się do tworzenia „bardziej wrogiego i niepewnego porządku międzynarodowego”. – Chcę być bardzo jasny i jednoznaczny. Bazy nie są wykorzystywane – i nie będą wykorzystywane – do niczego, co nie jest objęte porozumieniem z USA ani co nie mieści się w ramach Karty Narodów Zjednoczonych – powiedział minister spraw zagranicznych Hiszpanii, José Manuel Albares.
Minister obrony Margarita Robles również wydała oświadczenie, w którym podkreśliła, że hiszpańskie bazy nie były wykorzystywane do działań wojskowych. – Istnieje umowa ze Stanami Zjednoczonymi dotycząca tych baz, ale nasze rozumienie tej umowy jest takie, że operacje muszą być zgodne z międzynarodowymi ramami prawnymi i muszą mieć międzynarodowe poparcie – powiedziała dziennikarzom.
Decyzja Hiszpanii nie spodobała się Donaldowi Trumpowi, który ogłosił na początku marca, że „odcina wszelki handel” z tym krajem. – Hiszpania była okropna. W rzeczywistości powiedziałem Scottowi (sekretarzowi skarbu Scottowi Bessentowi red.) żeby zerwał wszelkie relacje z Hiszpanią. Po pierwsze, zaczęło się od tego, że każde europejskie państwo – na moją prośbę – płaciło 5 proc., co powinno robić, i wszyscy byli entuzjastycznie nastawieni – Niemcy, wszyscy – a Hiszpania tego nie zrobiła. A teraz Hiszpania powiedziała, że nie możemy korzystać z jej baz – mówił prezydent USA.
„El Pais” twierdzi, że przed atakiem na Iran odbyły się negocjacje między USA a Hiszpanią. Pentagon wysłał wówczas co najmniej 15 samolotów do baz w Rota i Moron oraz badał możliwość rozmieszczenia w hiszpańskich bazach bombowców. Madryt zakomunikował jednak, że nie może współpracować przy żadnej operacji, która nie byłaby zgodna z prawem międzynarodowym.
Konflikt na Bliskim Wschodzie rozszerzył się 28 lutego, po tym, jak Donald Trump zdecydował się na udział USA w izraelskich nalotach na Iran. W jednej z operacji zginął Najwyższy Przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei, który w chwili ataku przebywał w kompleksie rządowym w Teheranie wraz z innymi przywódcami państwa.
Iran zablokował także swobodną żeglugę przez cieśninę Ormuz, wstrzymując tym samym eksport ropy naftowej z Bliskiego Wschodu.
Według CENTCOM operacja wojskowa USA i Izraela – znana jako Epicka Furia – przebiega zgodnie z planem lub nawet szybciej, niż zakładano. Od 28 lutego zaatakowano ponad 10 tysięcy celów wojskowych w Iranie. Amerykańskie siły zbrojne twierdzą również, że zatopiły 92 proc. dużych jednostek irańskiej marynarki wojennej oraz systematycznie niszczą nie tylko zapasy broni, ale i infrastrukturę produkcyjną kraju.
