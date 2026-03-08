Rzeczpospolita
Wydarzenia
Wybrano następcę ajatollaha Alego Chameneiego. Jest reakcja Trumpa

Liczące 88 członków Zgromadzenie Ekspertów wybrało w niedzielę nowego najwyższego przywódcę Iranu, który zastąpi zabitego w amerykańsko-izraelskich nalotach Alego Chameneiego - przekazali irańskim mediom trzej członkowie tego ciała. Do sprawy odniósł się już prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.

Aktualizacja: 08.03.2026 19:25 Publikacja: 08.03.2026 11:48

Prezydent USA stwierdził w rozmowie z ABC News, że następca ajatollaha Alego Chameneiego „nie przetrwa długo”, jeśli irańscy przywódcy nie uzyskają aprobaty amerykańskiego przywódcy.

Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Bartosz Lewicki, Ada Michalak

Nazwiska nowego najwyższego przywódcy nie ujawniono. Mohsen Hejdari – przedstawiciel prowincji Chuzestan w Zgromadzeniu Ekspertów, cytowany przez agencję Isna – powiedział jednak, że „wybrano najbardziej odpowiedniego kandydata, zatwierdzonego przez większość członków Zgromadzenia Ekspertów”. 

Inny członek tego gremium Mohammad Mehdi Mirbageri stwierdził natomiast w nagraniu opublikowanym przez agencję Fars, że „podjęto decyzję odzwierciedlającą stanowisko większości”.

Trump: Następca Chameneiego długo nie przetrwa bez aprobaty USA 

Do sprawy odniósł się już Donald Trump. Prezydent USA stwierdził w rozmowie z ABC News, że następca ajatollaha Alego Chameneiego „nie przetrwa długo”, jeśli irańscy przywódcy nie uzyskają aprobaty amerykańskiego przywódcy. - Jeśli nie uzyska naszej zgody, nie przetrwa długo – podkreślił polityk. - Chcemy mieć pewność, że nie będziemy musieli wracać do tego co dziesięć lat, kiedy nie będzie prezydenta takiego jak ja – dodał. 

Słowa Trumpa nie spodobały się ministrowi spraw zagranicznych Iranu. - Nie pozwolimy nikomu ingerować w nasze sprawy wewnętrzne – podkreślił Abbas Aragczi. -To do narodu irańskiego należy wybór nowego przywódcy. Wybrano już Zgromadzenie Ekspertów i to Zgromadzenie Ekspertów wykona to zadanie. To wyłącznie sprawa narodu irańskiego i nikogo więcej – zauważył. 

Śmierć Ajatollaha Chameneiego w pierwszym dniu nalotów USA i Izraela na Iran

Ajatollah Ali Chamenei, który pełnił funkcję najwyższego przywódcy polityczno-duchowego kraju od 1989 r., został zabity 28 lutego, w pierwszym dniu nalotów USA i Izraela na Iran. 

System władzy w Iranie

System władzy w Iranie

Foto: PAP

Izraelskie wojsko ostrzegło, że będzie nadal ścigać każdego następcę Najwyższego Przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneiego i - jak napisano w komunikacie - "każdą osobę, która będzie chciała wyznaczyć następcę Chameneiego".

Za jednego głównych kandydatów do roli nowego przywódcy uważano Mojtabę Chameneia, syna zabitego ajatollaha. Na to, że to on mógł zostać wybrany, wskazują słowa Mohsena Hejdariego. Powiedział on, że wyboru dokonano „zgodnie z zgodnie zaleceniem Alego Chameneia”, który mówił, że jego następca powinien być „nienawidzony przez wroga”, a nie przez niego chwalony.

W momencie ataku z 28 lutego 56-letniego Mojtaby Chameneiego miało nie być ani w bunkrze, gdzie zginął Ali Chamenei, ani w Teheranie.

88-osobowe Zgromadzenie Ekspertów, dopiero drugi raz w historii istniejącej od 1979 roku Islamskiej Republiki Iranu dokonywało wyboru najwyższego przywódcy. Pierwszy taki wybór został dokonany po śmierci twórcy republiki, ajatollaha Rukollaha Chomeiniego w 1989 roku. Wówczas Zgromadzenie Ekspertów wskazało właśnic Chameneiego. 

Zgodnie z irańską konstytucją, do czasu wyboru następcy, władzę przejęła tymczasowa rada przywódcza, w skład której weszli: prezydent Masud Pezeszkian, szef władzy sądowniczej Golamhosejn Mohseni Eżei oraz wysoki rangą duchowny Alireza Arafi.

Konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie

Konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie

Foto: Infografika PAP


Źródło: rp.pl

