Nazwiska nowego najwyższego przywódcy nie ujawniono. Mohsen Hejdari – przedstawiciel prowincji Chuzestan w Zgromadzeniu Ekspertów, cytowany przez agencję Isna – powiedział jednak, że „wybrano najbardziej odpowiedniego kandydata, zatwierdzonego przez większość członków Zgromadzenia Ekspertów”.

Inny członek tego gremium Mohammad Mehdi Mirbageri stwierdził natomiast w nagraniu opublikowanym przez agencję Fars, że „podjęto decyzję odzwierciedlającą stanowisko większości”.

Trump: Następca Chameneiego długo nie przetrwa bez aprobaty USA

Do sprawy odniósł się już Donald Trump. Prezydent USA stwierdził w rozmowie z ABC News, że następca ajatollaha Alego Chameneiego „nie przetrwa długo”, jeśli irańscy przywódcy nie uzyskają aprobaty amerykańskiego przywódcy. - Jeśli nie uzyska naszej zgody, nie przetrwa długo – podkreślił polityk. - Chcemy mieć pewność, że nie będziemy musieli wracać do tego co dziesięć lat, kiedy nie będzie prezydenta takiego jak ja – dodał.

Słowa Trumpa nie spodobały się ministrowi spraw zagranicznych Iranu. - Nie pozwolimy nikomu ingerować w nasze sprawy wewnętrzne – podkreślił Abbas Aragczi. -To do narodu irańskiego należy wybór nowego przywódcy. Wybrano już Zgromadzenie Ekspertów i to Zgromadzenie Ekspertów wykona to zadanie. To wyłącznie sprawa narodu irańskiego i nikogo więcej – zauważył.