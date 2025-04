Jak rosyjska armia rekrutuje żołnierzy w Ukrainie?

Rosja przymusowo wciela do armii Ukraińców mieszkających na terytoriach okupowanych od 2022 roku i często wykorzystuje ich jako ludzkie tarcze. – Znamy przypadki, w których wcieleni do wojska, nieuzbrojeni mężczyźni zostali postawieni przed innymi oddziałami, przez co jako pierwsi zostali zaatakowani. Było to praktykowane na masową skalę w 2022 roku – mówi Olha Skrypnyk.

W ocenie organizacji „Crimean Human Rights Group”, Rosja użyła wielu rekrutów z zaanektowanego przez nią Krymu podczas inwazji na Ukrainę. Zdaniem działaczki od 2022 roku z jednostek na Krymie poległo co najmniej 1873 członków rosyjskiej armii, a 116 zostało wziętych do niewoli przez ukraińskie siły zbrojne.