Eksperci analizujący dźwięk słyszany na nagraniu (Robert Maher z uczelni stanowej w Montanie oraz Steven Beck, niezależny ekspert, były konsultant FBI) wskazują, że coraz krótsze przerwy między strzałami słyszanymi na nagraniu wskazują, iż izraelscy żołnierze strzelający do ratowników zbliżali się do nich. Pierwsze strzały miały paść z odległości ok. 40–43 metrów. Ostatnie strzały oddano z odległości ok. 12 metrów. Przeczy to twierdzeniom izraelskiej armii na temat tego, że strzały oddawano z daleka. Jeden z ekspertów ds. wojskowych, z którymi rozmawiało BBC, twierdzi, że już strzały z odległości 50–100 metrów uważane są za strzały oddawane z bliska.

Były oficer brytyjskiej armii: Strzelając z ok. 50 metrów izraelscy żołnierze musieli wiedzieć, do kogo strzelają

Zdaniem Chrisa Cobba-Smitha, byłego oficera brytyjskiej armii z ponad 20-letnim doświadczeniem w prowadzeniu dochodzeń prowadzonych w strefie działań zbrojnych, strzelając z 50 metrów izraelscy żołnierze musieli widzieć, że atakują konwój humanitarny. Powinni też być w stanie stwierdzić, że zaatakowani Palestyńczycy są nieuzbrojeni i nie stanowią zagrożenia. Mimo to ostrzał, słyszany na nagraniu, trwa ponad pięć minut. Słychać na nim, że wielu żołnierzy strzela równocześnie.

Eksperci przekonują, że na nagraniu słychać co najmniej 100 strzałów. Co najmniej kilka serii oddano z broni automatycznej.