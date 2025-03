Izraelska armia zaatakowała liczne cele znajdujące się m.in. w północnej części enklawy, w mieście Gaza, a także w Chan Junus, Dajr al-Balah i Rafah. Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy podaje, że wśród zabitych jest wiele dzieci.

Izraelska armia zapowiada dalsze ataki. Kancelaria Beniamina Netanjahu: Będziemy działać z coraz większą siłą wojskową

Intensywne ataki powietrzne Izraela na Strefę Gazy nastąpiły po impasie w rozmowach dotyczących przedłużenia zawieszenia broni w Strefie Gazy, które 19 stycznia doprowadziło do wstrzymania walk między Izraelem a Hamasem. Hamas dokonał 7 października 2023 roku niespodziewanego ataku na Izrael, w którym zginęło ok. 1 200 osób, a ok. 250 zostało uprowadzonych w charakterze zakładników do Strefy Gazy. Izrael, w odpowiedzi, rozpoczął operację odwetową, w czasie której Strefa Gazy została niemal zrównana z ziemią, a większość z 2,3 mln jej mieszkańców musiało uciekać z domów. W działaniach odwetowych Izraela zginęło ponad 48 tys. Palestyńczyków.



Izraelska armia, która potwierdziła atak na kilkadziesiąt celów zapowiedziała, że będzie kontynuować ataki „tak długo, jak długo będzie to koniecznie”. Ostrzegła też, że nie będzie ograniczać się do ataków z powietrza, co może być zapowiedzią wznowienia regularnych walk w Strefie Gazy.



Czytaj więcej Polityka Donald Trump już nie chce wysiedlać Palestyńczyków. Hamas się cieszy Prezydent Donald Trump zrezygnował z planów wysiedlenia prawie dwóch milionów Palestyńczyków ze Strefy Gazy. Podczas spotkania z premierem Irlandii Micheálem Martinem oświadczył, że „nikt nie wydala żadnych Palestyńczyków”.

Hamas oskarżył Izrael o złamanie porozumienia w sprawie zawieszenia broni. W rękach Hamasu nadal pozostaje 59 zakładników wywiezionych do Strefy Gazy w czasie ataku na Izrael z 7 października 2023 roku.