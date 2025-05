Dostęp do wód sześciu kaszmirskich rzek, w tym Indusu, reguluje porozumienie wynegocjowane w 1960 roku, kilkanaście lat po podziale Indii brytyjskich. Mimo czterech wojen pomiędzy oboma krajami władze w Delhi nie groziły nigdy Pakistanowi zerwaniem porozumienia wodnego. Przy tym o natychmiastowym przekierowaniu kaszmirskich wód w kierunku Indii nie ma mowy. Wymaga to budowy odpowiedniej infrastruktury, co musiałoby potrwać co najmniej kilka miesięcy. Na tym tle może rozgorzeć prawdziwa wielka wojna.

Kaszmir. Spór nie do rozwiązania

Oba kraje stoczyły już cztery wojny, z czego trzy bezpośrednio o Kaszmir. Po wycofaniu się Brytyjczyków muzułmański Kaszmir przypadł Indiom. Stało się to w wyniku decyzji lokalnego władcy, gdyż jako region muzułmański powinien właściwie być częścią Pakistanu. Wybuchła pierwsza wojna o Kaszmir i w jej wyniku wytyczona została linia demarkacyjna.

Oba państwa roszczą sobie dzisiaj pretensje do całego regionu. Po stronie indyjskiej znalazł się obszar o powierzchni 222 tys. km zamieszkany przez 12 mln mieszkańców. Po pakistańskiej stronie znajduje się 85 tys. km kw. byłego księstwa Kaszmiru i około 6 mln ludności.

Znajdująca się pod kontrolą indyjską cześć Kaszmiru była jedyną jednostką administracyjną Indii o przewadze ludności muzułmańskiej o specjalnym statusie. Cofnięto go kilka lat temu, dzieląc stan na dwa terytoria administrowane bezpośrednio z Delhi – Dżammu i Kaszmir oraz Ladakh. Miało to miejsce po zamachu w 2019 roku, kiedy to premier Modi jednym podpisem unieważnił art. 370 konstytucji, dodany do ustawy zasadniczej w 1949 roku.