Premier Pakistanu zapowiada „pomszczenie śmierci niewinnych Pakistańczyków”

Premier Szarif, po posiedzeniu Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego, nakazał pakistańskim siłom zbrojnym „pomszczenie śmierci niewinnych Pakistańczyków”. „Pakistan zastrzega sobie prawo do odpowiedzi w samoobronie, w czasie, miejscu i w sposób, który wybierze, do pomszczenia śmierci niewinnych Pakistańczyków i jawnego naruszenia suwerenności (kraju)” – głosi komunikat po posiedzeniu Komitetu. „Siły Zbrojne Pakistanu zostały upoważnione do podjęcia odpowiednich działań w tym zakresie” – czytamy w komunikacie. „Naród jest zjednoczony i zdecydowany w obliczu dalszej agresji” – czytamy w komunikacie.

Tymczasem Masud Azhar, lider organizacji zbrojnej Jaish-e-Mohammed (Armia Mahometa), której obiekty miały być celem nocnego ataku Indii, poinformował, że w ataku zginęło 10 jego krewnych, w tym pięcioro dzieci. Azhar oświadczył, że w ataku zginęła m.in. jego starsza siostra, jego szwagier, siostrzeniec i siostrzenica. „Tchórz Modi wziął na cel niewinne dzieci, niezamężne kobiety i starców” – oświadczył Azhar w wydanym komunikacie. Armia Mahometa to organizacja działająca na rzecz oderwania Kaszmiru od Indii. USA i RB ONZ uważają Armię Mahometa za organizację terrorystyczną od 2001 roku. Jednak Azhar, wobec weta Chin, nie znalazł się na liście osób uznawanych na arenie międzynarodowej za terrorystów.

W związku z eskalacją między Indiami a Pakistanem swoją wizytę w Europie – w Chorwacji, Holandii i Norwegii – przełożył premier Narendra Modi. Oficjalnej przyczyny przełożenia podróży nie podano. Modi jak dotąd nie skomentował indyjskiego ataku na Pakistan.