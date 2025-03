Putin i Trump atakują Ukrainę. Kłopoty Kijowa przed rozmowami w Rijadzie

– Oni atakują (z powietrza) niewielkie odcinki dróg, 100–300 metrów, napełniające je dronami. Ataki następują grupami uderzającymi w pojazdy z różnych stron naraz. Jednocześnie minują drogi dronami – wyjaśnia jeden z ekspertów.

– Tam i tak droga była zryta ostrzałami, nie można było jechać szybciej niż 30 km/h – mówi jeden z walczących w obwodzie kurskim żołnierzy ukraińskich. Na całej jej długości stoją wraki dziesiątków zniszczonych ukraińskich pojazdów, a wojskom zaczyna brakować zaopatrzenia.

Jednocześnie rosyjskie oddziały desantowe ruszyły do ataku na Sudżę… rurą gazociągu (przez miasto przechodzi rurociąg prowadzący do ukraińskiego Użhorodu, wyłączony z powodu walk). Rosjanie przeszli 12 km w rurze o średnicy 1,4 m, ale na jej końcu zostali zauważeni przez obrońców i rozbici. Mimo to ukraiński sztab generalny określa sytuację jako „skomplikowaną, ale kontrolowalną”, co w ciągu ostatniego roku zazwyczaj opisuje zagrożenie rosyjskim okrążeniem.

Gwałtowny atak na Sudżę był kolejną „ofensywą polityczną” Putina (poza próbami sforsowania Dniepru czy atakami na północ od Doniecka), który chce odbić obwód kurski, nim rozpoczną się rozmowy z Ukrainą. Obecnie nie dają one rezultatu, ale eksperci przestrzegają, że problemy będą narastać wraz z coraz dotkliwszym brakiem amerykańskiej pomocy, której Europejczycy nie są w stanie zastąpić.

O czym Ukraina może rozmawiać z Rosją, a czego chcą od niej Amerykanie

Na razie na początku tygodnia w Rijadzie spotkają się jednak delegacje amerykańska i ukraińska bez udziału Rosjan. Nie do końca jest jasne, co będzie przedmiotem rozmów. Na pewno Amerykanie będą domagać się podpisania umowy o przekazaniu im ukraińskich złóż metali ziem rzadkich. Obecnie USA w ponad 70 proc. są uzależnione od importu tych surowców z Chin. Coraz wyraźniej zarysowująca się konfrontacyjna polityka Trumpa wobec Pekinu zmusza Waszyngton do szukania innych źródeł takich metali, które są używane nawet w produkcji najnowszych myśliwców F-35.

Nie wiadomo, czy Amerykanie będą z Ukraińcami omawiali zawieszenie broni na froncie (lub ewentualnie jakąś formę zawarcia trwalszego pokoju). Ale w zeszłym tygodniu Kreml odrzucił nawet europejsko-ukraińską propozycję zawarcia rozejmu „w powietrzu, na morzu i w energetyce”. – Trump zdenerwował się wtedy i dołączył do gróźb swego sekretarza skarbu Scotta Bessenta, zapewniając, że może wprowadzić ostre sankcje na rosyjski handel surowcami energetycznymi. Przekonywał, że ma możliwości, by wpłynąć na Rosję – opisuje jeden z amerykańskich ekspertów.