Ukraińscy dowódcy przed trudną decyzją. Mogą być zmuszeni do wycofania się z obwodu kurskiego w Rosji

Andrij Kowałenko, szef Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy przyznał, że „toczą się trudne bitwy”. Rosyjskie jednostki szturmowe próbują przejąć kontrolę nad ważną autostradą biegnącą z Junakówki w ukraińskim obwodzie sumskim do kontrolowanej przez Ukrainę Sudży.

Ukraińska operacja w obwodzie kurskim

6 sierpnia 2024 roku armia ukraińska przeprowadziła ofensywę w głąb rosyjskiego terytorium, w ciągu dwóch tygodni zajmując około 1300 kilometrów kwadratowych. To zaskoczyło Władimira Putina i jego generałów, którzy nie byli przygotowani na taki rozwój sytuacji. Zmieniło to również narrację dla Ukrainy, która do tej pory systematycznie traciła terytorium na rzecz Rosjan.

Z czasem kontrolowane przez siły ukraińskie terytorium zaczęło się jednak kurczyć w wyniku kontrofensywy wojsk rosyjskich.