Bloomberg: Władimir Putin zgodzi się na wstrzymanie ognia na Ukrainie, ale jego warunki będą twarde

Prezydent USA zwrócił się też do Ukrainy o to, by „siadła do stołu, zanim będzie za późno”.

Władimir Putin „chce zakończyć wojnę” - uważa Donald Trump

W późniejszym przemówieniu, transmitowanym z Białego Domu Donald Trump stwierdził, że łatwiej rozmawia mu się z Rosjanami niż ze stroną ukraińską. Stwierdził też, że nadal wierzy Władimirowi Putinowi, że chce on zakończyć wojnę w Ukrainie.

- Szczerze mówiąc, trudniej mi się dogadywać z Ukrainą. Oni nie mają kart. Nie mają kart – ubolewał prezydent USA. O Federacji Rosyjskiej i Władimirze Putinie powiedział z kolei, że Putin "robi to, co zrobiłby na jego miejscu każdy inny". - Myślę, że on chce to zatrzymać i załatwić. I myślę, że uderza ich mocniej, niż kiedykolwiek – powiedział prezydent USA.

Koalicja „krajów chętnych” - „nie wchodzi w grę”

Podczas konferencji w sprawie pokoju na Ukrainie w Paryżu w lutym prezydent Emmanuel Macron zapowiedział, że nie wyklucza wysłania francuskich wojsk na Ukrainę. W koalicji „krajów chętnych” miałyby brać udział siły państw, które z jednej strony mają duży potencjał wojskowy, a z drugiej wolę zdecydowanego wsparcia Ukrainy. Poza Francją i Wielką Brytanią chodzi przede wszystkim o Polskę, kraje skandynawskie i bałtyckie oraz, być może, Holandię. W projekt na razie nie zamierzają zaangażować się Niemcy, Włosi i Hiszpanie. Możliwy udział w takim przedsięwzięciu zadeklarował szef kanadyjskiego resortu obrony Bill Blair.