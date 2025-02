Koalicja Zielonych i socjaldemokratów, GroenLinks-PvdA, największa partia opozycyjna i partia BBB są ostrożniejsze jeśli chodzi o zajmowane stanowisko w tej sprawie, ale żadna z nich nie wykluczyła wysłania żołnierzy na Ukrainę.



Ilu żołnierzy mogłaby wysłać na Ukrainę Holandia?

Tymczasem Dick Zandee, ekspert ds. obronnych z think tanku Clingendael Institute mówi w rozmowie z dziennikiem „Trouw”, że Holandia byłaby w stanie wysłać na Ukrainę nie więcej niż batalion, czyli ok. 850 żołnierzy. Jego zdaniem w dłuższej perspektywie kraje europejskie nie będą w stanie wystawić liczących ok. 50-100 tysięcy sił pokojowych.



- Są poważne braki w ludziach i sprzęcie, trzeba pozostawić część żołnierzy na terytorium swojego kraju, by zagwarantować bezpieczeństwo sobie i reszcie Europy – podkreśla.