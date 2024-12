– To muszą być jednak nie bezpośrednie rozmowy pomiędzy Rosją a Ukrainą, bo na to nie będzie zgody zarówno w Kijowie, jak i też w Moskwie. Chodzi o rozmowy z udziałem USA, które będą skłaniać obie strony do kompromisu – dodaje.

Przyznaje, że wielu Ukraińcom nie spodoba się zatrzymanie wojny na obecnej linii frontu. – Dla nas to mniejsze zło. Jestem przekonany, że nasze władze mogą zgodzić się na zamrożenie konfliktu. Pytanie, czy zgodzą się na to Rosjanie? – mówi ekspert.

Czy Kreml zgodzi się na zawieszenie broni? Czego chcą Rosjanie?

Zaoczna polemika miała miejsce kilka dni temu pomiędzy Keithem Kellogiem a rosyjskim miliarderem Konstantinem Małofiejewem (nazywanym „prawosławnym oligarchą”) od początku wspierającym wojnę. Rosjanin udzielił wywiadu „Financial Times”, w którym stwierdził, że Moskwa odrzuci propozycje Kelloga. Mówił, że Trump mógłby zakończyć wojnę, gdyby wycofał pozwolenie na użycie amerykańskich rakiet dalekiego zasięgu na terytorium Rosji i „odsunął ze stanowiska” prezydenta Zełenskiego.

– Najlepiej wejdź z powrotem do swojej skrzyni i lepiej zrozum Trumpa, bo widocznie nie rozumiesz, najwyraźniej nie rozumiesz USA – odpowiadał emerytowany generał, cytowany przez Fox News. – To wielki błąd nie doceniać Donalda Trumpa – mówił.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Czy Władimir Putin powinien przerwać wojnę? Rosyjskie elity podzielone Oligarchowie w Rosji optują za jak najszybszym zakończeniem wojny. Propagandyści opowiadają się za użyciem broni atomowej. Putin tymczasem już przygotowuje urzędników do „zwycięstwa”.

Sympatyzujący z Kremlem i objęty sankcjami Zachodu znany rosyjski politolog Siergiej Markow przekonuje, że większość elit w Rosji poparłaby rozpoczęcie negocjacji. – Są ludzie, którzy uważają, że powinniśmy jak najdłużej prowadzić wojnę i nie dążyć do kompromisu z Zachodem. Stawiają na to, by w sposób zbrojny zająć Odessę, Charków i Kijów. Ilość takich ludzi wewnątrz elit rosyjskich jest jednak minimalna – mówi „Rzeczpospolitej” Markow.