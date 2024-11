Donald Trump wysyła na Ukrainę pełnomocnika. „Ten plan raczej nie zadowoli Kijowa”

Kellogg był szefem sztabu Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu podczas kadencji Trumpa w latach 2017–2021 i doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego ówczesnego wiceprezydenta Mike’a Pence’a. Jak informuje Agencja Reutera, na swoim nowym stanowisku ma on odegrać kluczową rolę w rozwiązaniu konfliktu.

Reklama

Zamrożenie linii frontu w obecnej lokalizacji

Choć obecnie na Ukrainie nie ma specjalnego wysłannika do spraw wojny, Trump wyraził zainteresowanie utworzeniem takiego stanowiska. Szybkie zakończenie wojny z Rosją było jedną z głównych obietnic wyborczych Trumpa, choć unikał on dyskusji na temat tego, w jaki sposób to zrobi.

„Keith zrobił wybitną karierę wojskową i biznesową, pełnił bardzo ważne stanowiska związane z bezpieczeństwem narodowym podczas mojej pierwszej kadencji” – napisał prezydent-elekt na platformie Truth Social. „Był ze mną od samego początku! Razem zapewnimy POKÓJ ZA POMOCĄ SIŁY i sprawimy, że Ameryka i świat będą ZNOWU BEZPIECZNE” – dodał.

Kellogg opracował swój plan dla Ukrainy wraz z Fredem Fleitzem, który za czasów Trumpa był także szefem sztabu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Plan zakłada zamrożenie linii frontu w obecnej lokalizacji oraz zmuszenie Kijowa i Moskwy, by siadły do stołu negocjacyjnego.