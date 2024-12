NATO znów zawiodło Ukrainę

Jednak we wtorek w Brukseli nie przyjęto w tej sprawie żadnej deklaracji. Aby wystosować zaproszenie dla Ukrainy potrzebna jest jednomyślna zgoda wszystkich aliantów. Tymczasem zarówno Stany Zjednoczone, jak i Niemcy są przeciwne takiemu ruchowi. Podobnie widzą sprawy Węgrzy i Słowacy.

W wywiadzie, jaki ukazał się tego samego dnia w „Financial Times”, sekretarz generalny NATO Mark Rutte, który w zeszłym tygodniu został przyjęty przez Donalda Trumpa w jego rezydencji na Florydzie, powiedział, że gdy idzie o zaproszenie do sojuszu „trwają rozmowy między aliantami”. Za znacznie ważniejsze uznał on jednak natychmiastowe wzmocnienie wsparcia wojskowego dla Ukrainy przez pakt. To zdaniem Holendra pozwoli na podjęcie przez Kijów rozmów pokojowych z Rosjanami „z pozycji siły”. Sekretarz stanu USA Antony Blinken ogłosił w belgijskiej stolicy kolejny pakiet pomocowy dla Ukrainy wart nieco ponad 700 milionów dolarów.

W swoich pamiętnikach Angela Merkel uważa, że odmowa zaproszenia Ukrainy do NATO nie była błędem

W strategię przygotowania Ukraińców do podjęcia rozmów z Rosjanami zdaje się też wpisywać decyzja odchodzącej administracji o zniesieniu limitów na użycie amerykańskich systemów rakietowych ATACMS do uderzenia w cele na terenie Federacji Rosyjskiej. Jednocześnie Waszyngton nałożył na Rosję kolejny pakiet restrykcji finansowych, który spowodował załamanie kursu rubla do walut zachodnich.

Na szczycie sojuszu atlantyckiego w Bukareszcie latem 2008 roku przywódcy NATO uznali, że „Ukraina stanie się członkiem NATO”. Był to kompromis między ówczesnym prezydentem Stanów Zjednoczonych George’em W. Bushem, który chciał od razu ustawić Kijów na drodze do akcesji, przyznając tzw. plan działań na rzecz członkostwa (MAP), a prezydentem Francji Nicolasem Sarkozym i kanclerz Niemiec Angelą Merkel, którzy byli temu stanowczo przeciwni. W opublikowanych właśnie pamiętnikach była szefowa niemieckiego rządu uważa, że nie był to błąd. Jej zdaniem w przeciwnym razie Rosja już wówczas zaatakowałaby Ukrainę. Tak się jednak stało w przypadku Gruzji, a pięć lat później obawiając się integracji Kijowa z Zachodem Putin anektował Krym i rozpocząć atak na Donbas.

Na lipcowym szczycie NATO w Waszyngtonie uznano, że „członkostwo Ukrainy w sojuszu atlantyckim jest przesądzone”. Nie podano jednak żadnych terminów w tej sprawie. Nie jest też jasne, jakie ostatecznie będzie tu stanowisko nowej administracji Donalda Trumpa. Obejmie on władzę 20 stycznia.