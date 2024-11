Nieoficjalnie: Iran nie zaatakuje Izraela przed wyborami w USA

Iran ma użyć rakiet z potężniejszymi głowicami do ataku odwetowego na Izrael, który jest planowany przez Teheran - wynika z informacji przekazywanych przez „Wall Street Journal”.

Irańscy studenci w czasie spotkania z ajatollahem Alim Chameneiem, najwyższym przywódcą duchowym Iranu

Foto: Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS