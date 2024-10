Izrael: Alarm rakietowy w Tel Awiwie w czasie wizyty sekretarza stanu USA

Tymczasem Blinken zaapelował do Izraela, by ten przeprowadził taki odwet na Iran za atak z 1 października (Irańczycy wystrzelili wtedy w stronę Izraela 180 pocisków balistycznych), by nie doprowadziło to do dalszej eskalacji sytuacji na Bliskim Wschodzie.



43 tys. Tylu Palestyńczyków zginęło w działaniach odwetowych Izraela w Strefie Gazy

Blinken przybył na Bliski Wschód po śmierci lidera Hamasu, architekta ataku na Izrael z 7 października 2023 roku Jahji Sinwara. USA mają nadzieję, że po śmierci Sinwara łatwiej będzie osiągnąć porozumienie między Hamasem a Izraelem ws. zawieszenia broni.



Zdaniem Blinkena Izrael powinien obecnie „skapitalizować swoje zwycięstwa militarne”. - Teraz jest czas na zamianę tych sukcesów w trwały sukces strategiczny – oświadczył przed wylotem do Arabii Saudyjskiej. - Trzeba skupić się na powrocie zakładników, uprowadzonych przez Hamas 1 października, do domu, zakończenie wojny i posiadaniu jasnego planu na to, co potem – dodał sekretarz stanu USA.



Izrael zapowiada, że będzie walczył aż do zniszczenia Hamasu

W ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku zginęło ok. 1 200 mieszkańców Izraela, a w operacji odwetowej Izraela w Strefie Gazy śmierć poniosło jak dotąd blisko 43 tys. Palestyńczyków – podaje resort zdrowia Strefy Gazy.



Hamas nie zgadza się na wypuszczenie pozostających w jego rękach izraelskich zakładników bez gwarancji trwałego zakończenia działań zbrojnych Izraela w Strefie Gazy. Tymczasem Izrael podkreśla, że jego celem jest zniszczenie Hamasu i uniemożliwienie mu sprawowania dalszej władzy w enklawie, którą organizacja ta rządzi od 2007 roku. Izrael zapowiada też prowadzenie działań w Libanie do czasu, aż Hezbollah przestanie stanowić zagrożenie dla Izraela.