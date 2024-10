Izraelski minister straszy Iran. W Libanie żołnierze wciągają na maszt izraelską flagę

Izrael zapowiada atak odwetowy, którego celem będzie Iran (według agencji Bloomberg Tel Awiw nie wyklucza uderzenia w irańskie instalacje nuklearne, czego nie akceptują USA), w związku z atakiem rakietowym Iranu na Izrael z 1 października. W dniu, w którym izraelska armia weszła do Libanu i rozpoczęła operację lądową przeciwko Hezbollahowi, Iran wystrzelił w kierunku Izraela ok. 180 pocisków balistycznych – w ataku uszkodzone zostały m.in. izraelskie bazy sił powietrznych, pociski spadały też w pobliżu siedziby Mosadu.



Izrael zbombardował centrum Obrony Cywilnej w Libanie. Szef regionalnej obrony cywilnej zginął w ataku

- Nasz atak będzie zabójczy, precyzyjny, a przede wszystkim zaskakujący – powiedział Gallant przemawiając w środę do izraelskich żołnierzy. - Nie będą rozumieć co się stało, ani jak to się stało – dodał.



Tymczasem w izraelskim ataku powietrznym na centrum Libańskiej Obrony Cywilnej w miasteczku Dardghaya w południowym Libanie zginęło pięciu członków obrony cywilnej.