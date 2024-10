Izrael "nie dał gwarancji", że nie zaatakuje obiektów nuklearnych w Iranie

Czytaj więcej Komentarze Jerzy Haszczyński: Izrael przed epokową decyzją. Jak bardzo może ukarać Iran? W Izraelu po rakietowym ataku Iranu rośnie apetyt na odwet, który wstrząśnie islamską republiką. Co w tym kontekście oznacza, że USA, jak powiedział prezydent Biden, „w pełni, w pełni, w pełni” popierają Izrael?

USA „zastanawiają się nad możliwością reakcji”

Jak powiedział Campbell, "nie tylko Izrael zastanawia się nad swoimi możliwościami reakcji; robią to również Stany Zjednoczone”. - Nasze główne przesłanie brzmi: zachowajmy wielką ostrożność we wszystkim, co robimy w odniesieniu do Iranu - powiedział Campbell.

W czwartek prezydent USA Joe Biden zapowiedział, że USA nie poprą izraelskiego ataku na obiekty nuklearne i wezwał Tel Awiw do przeprowadzenia „proporcjonalnego” odwetu.

Iran poinformował, że zakończył już działania przeciwko Izraelowi i nie przeprowadzi kolejnego ataku, chyba że sam zostanie zaatakowany. Jednak z wypowiedzi Beniamina Netanjahu, premiera Izraela wynika, że Izrael dokona odwetu. Netanjahu mówił, że Izrael stosuje się do doktryny zgodnie z którą atakuje tych, którzy go zaatakują.