Medycy pomogą ukraińskim cywilom tuż przy froncie

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 927 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 6 na 7 września, po ataku drona na obwód woroneski w Rosji, doszło do ewakuacji kilku miejscowości.

Wsparcie realizowane jest przez fundację Most Solidarności we współpracy z organizacją humanitarną Step-In Ukraine, a zadanie to współfinansuje polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Reklama

Organizacje pozarządowe stworzyły projekt „Wsparcie psychomedyczne ludności cywilnej oraz wzmocnienie kompetencji personelu medycznego w obwodach dniepropietrowskim, zaporoskim i donieckim w Ukrainie”.

Ukraina. Mobilny zespół medyczny w strefie przyfrontowej

Na terenach dotkniętych wojną operuje mobilny zespół medyczny. Przez cztery dni w tygodniu medycy mogą zrealizować około 20 wizyt dziennie w 15 lokalizacjach. Jeden dzień w tygodniu poświęcony jest wizytom domowym, dla tych, którzy nie mają możliwości dotarcia do mobilnego punktu. Mobilny zespół medyczny tworzą lekarz, pielęgniarka, recepcjonista-kierowca, technik laboratoryjny, psycholog oraz koordynator terenowy.