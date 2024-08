Telegram Durowa podbił nawet Kreml. Jak działa za wschodnią granicą?

Innego zdania jest przebywający w Berlinie opozycjonista Ilia Jaszyn, który ostatnio wyszedł na wolność podczas rosyjsko-amerykańskiej wymiany więźniów. – Zarzuty wobec niego, mówiąc delikatnie, są wątpliwe. W zasadzie Durow jest oskarżany o to, że cyberprzestępcy wykorzystują Telegram w celach kryminalnych, a on odmawia współpracy ze służbami. Po pierwsze, człowiek ma prawo nie współpracować ze służbami, jeżeli sam nie łamie prawa, to dobrowolna kwestia, nie wolno zmuszać do tego, grożąc więzieniem – komentował Jaszyn na swoim profilu w Facebooku.

Ukraiński ekspert: ponad 60 proc. Ukraińców czerpie wiadomości z Telegramu

Nad Dnieprem po Telegram sięga już niemal 12 mln Ukraińców. – Ponad 60 proc. Ukraińców czerpie wiadomości właśnie z Telegramu. Prezydent, rząd, administracje obwodowe, wolontariusze, ale też media ukraińskie traktują Telegram jako najważniejsze narzędzie do komunikacji z Ukraińcami. Z innej zaś strony Telegram stał się jednym z najważniejszych źródeł propagandy rosyjskiej. Są tam setki, a może i tysiące kanałów, które rozsiewają fałszywe informacje dotyczące Ukrainy – mówi „Rzeczpospolitej” Ehor Brailian, ukraiński dziennikarz i znawca mediów.

Jak twierdzi, Rosjanie starannie analizują nagrania i zdjęcia publikowane w Telegramie przez Ukraińców podczas ataków rakietowych. – Niektórzy łamią zakaz i publikują takie treści, które później dla Rosjan są wskazówką co do tego, gdzie dokładnie spadła ich rakieta – dodaje ukraiński ekspert.

Redaktor NEXTA: milicja na Białorusi zatrzymuje i sprawdza smartfony

W 2020 roku Telegram był poważnym kłopotem dla reżimu w Mińsku, który ledwo nie przyczynił się do obalenia dyktatury na Białorusi. Aleksander Łukaszenko nawet wyłączył na kilka dni internet w kraju, by uczestnicy powyborczych protestów nie koordynowali swoich działań poprzez Telegram.

Kluczową rolę wówczas odegrał kanał NEXTA, który od tamtej pory zdobył popularność daleko poza granicami Białorusi (ma prawie milion subskrybentów w Telegramie). – Dzisiaj to jedno z najbezpieczniejszych narzędzi komunikacji na Białorusi – mówi „Rzeczpospolitej” uznany na Białorusi za „terrorystę” i skazany zaocznie na 20 lat łagrów Sciapan Puciła, redaktor naczelny NEXTA.