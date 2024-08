— Często słyszeliśmy słowo "niemożliwe", ale udało nam się zrealizować to, co było naszą ambicją, naszą potrzebą. A teraz jest to rzeczywistość na naszym niebie — F-16 w Ukrainie. Udało nam się to osiągnąć. Jestem dumny ze wszystkich naszych żołnierzy, którzy opanowali te samoloty i już zaczęli ich używać dla naszego kraju — powiedział prezydent Zełenski dziennikarzom w Dniu Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy.

Prezydent Ukrainy podziękował partnerom, którzy "pomogli przy F-16”, a także pierwszym krajom, które pozytywnie odpowiedziały na apel Kijowa o dostarczenie myśliwców — Danii, Holandii i Stanom Zjednoczonym.

Zełenski podkreślił, że pojawienie się zachodnich myśliwców na Ukrainie jest przejściem do nowego etapu w rozwoju ukraińskich Sił Powietrznych.