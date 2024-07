Urzędnicy odmówili podania dokładnej liczby samolotów, które Kijów otrzyma w tym roku, ale nie będzie to więcej niż jedna eskadra — około 20 samolotów. Ukraiński specjalista ds. obrony, wypowiadający się pod warunkiem zachowania anonimowości, powiedział "The Washington Post", że „dziesiątki” pilotów zostało przeszkolonych do latania na F-16 . Jednak ograniczona liczba instruktorów i ośrodków szkoleniowych zmusza Ukrainę do wysyłania jednej grupy pilotów i personelu inżynieryjnego na raz.

F-16 dla Ukrainy. Nieustająca kwestia sporna

Oczekiwana ograniczona rola samolotów wyprodukowanych w USA uwypukla pogłębiającą się linię podziału między Kijowem a jego zachodnimi sojusznikami. Amerykańscy urzędnicy od dawna twierdzili, że F-16 raczej nie dadzą Ukrainie decydującej przewagi, ze względu na solidną obronę powietrzną Rosji. Ukraińcy z kolei odpowiadają znanym refrenem: W przypadku F-16, podobnie jak w przypadku innego sprzętu, Zachód dostarczył zbyt mało i zbyt późno.

Wcześniej prezydent Zełenski powiedział, że do skutecznej walki z Rosją Ukraina potrzebuje co najmniej 100 F-16, a liczbę maszyn, która ma dotrzeć do walczącego kraju, nazwał „niewystarczającą”.



F-16, nawet w niewystarczającej liczbie, nadal mogą jednak zaspokoić bezpośrednie potrzeby Ukrainy dzięki swojej zdolności zarówno do zestrzeliwania wrogich samolotów, jak i atakowania celów naziemnych.

Wysoko postawiony ukraiński urzędnik wojskowy powiedział "The Washington Post", że Rosja przygotowuje się na przybycie myśliwców F-16 na Ukrainę. Pod koniec ubiegłego roku Rosja wystrzeliła kilka pocisków z atrapami głowic z systemu obrony powietrznej S-400 znajdującego się w Dżankoj na okupowanym Krymie.