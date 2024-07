Jak może wyglądać atak Chin? Tajwan rozpoczął ćwiczenia

Boris Johnson: Trump w Białym Domu to realna szansa na zbliżenie z Rosją

Gdyby Donald Trump zwyciężył w wyborach, mogłoby to doprowadzić do realnej perspektywy globalnego zbliżenia z Rosją, a z Putinem – powrotu do czasów, gdy Rosja była szanowanym partnerem G8, a nawet NATO - pisze w dzienniku "Daily Mail" były brytyjski premier Boris Johnson.