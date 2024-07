Wołodymyr Zełenski podał ilu baterii Patriot potrzebuje Kijów, by "zamknąć niebo" nad Ukrainą

Zełenski mówił w jej trakcie m.in. że Ukraina potrzebuje 25 baterii Patriot, aby całkowicie pokrywały one przestrzeń powietrzną nad Ukrainą.



Wołodymyr Zełenski: Same Patrioty nie wystarczą, ale to najpotężniejszy element systemu obrony powietrznej

- Z punktu widzenia struktury naszej obrony powietrznej, aby zapewnić całkowitą ochronę Ukrainie, według naszej armii, potrzebujemy 25 baterii. To całkowicie zamknęłoby niebo nad Ukrainą - mówił ukraiński prezydent.



Zełenski zwrócił przy tym uwagę, że baterie Patriot nie są jedynym systemem, którego Ukraina potrzebuje do funkcjonowania swojego systemu obrony powietrznej. Jak mówił sama bateria Patriot nie wystarczy, ale — jak dodał - jest to główny element tego systemu, a zarazem najpotężniejszy, ponieważ tylko on sprawdza się w zwalczaniu pocisków balistycznych.