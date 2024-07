Potem, pod koniec istnienia ZSRR, a potem za niepodległej Ukrainy Tatarzy wracali na półwysep. 70 lat po tej zbrodniczej deportacji, Rosja „bezprawnie anektowała wchodzące w skład Ukrainy Autonomiczną Republikę Krymu i miasto Sewastopol, a następnie przystąpiła do systematycznego prześladowania zamieszkujących półwysep Tatarów krymskich”.

Paweł Kowal: „Hańba. Jak polski polityk może być przeciw?”

Podobne uchwały przyjmowane są zazwyczaj przez aklamację. Tym razem, gdy projekt wpłynął w czwartek do Sejmu, okazało się, że przeciw jest Konfederacja.

- Hańba. Posłowie Konfederacji blokują w Sejmie RP uchwałę w sprawie Tatarów Krymskich. W treści: potępienie ludobójstwa dokonanego przez Sowietów, potępienie siłowych zmian granic przez Rosję, potępienie aneksji Krymu. Jak polski polityk może być przeciw? - napisał w czwartek na X (dawniej Twitter) poseł Paweł Kowal (KO), przewodniczący Rady do spraw Współpracy z Ukrainą (organu pomocniczego Prezesa Rady Ministrów).

W piątek 16 posłów Konfederacji zagłosowało przeciw uchwale, jeden się wstrzymał i jeden był nieobecny. Wstrzymał się jeszcze jeden poseł z PiS. Poza tym wszyscy obecni na sali ze wszystkich klubów i kół (414 posłów) poparło uchwałę.

Krzysztof Bosak o powodach głosowania Konfederacji przeciw uchwale

- Powody naszego sprzeciwu są złożone, ale w tle absolutnie nie było, co niektórzy sugerują, żadnej prorosyjskości. Przez ostatnie lata poparliśmy tyle antyrosyjskich uchwał, że jeżeli to ktoś analizuje w Moskwie, to jesteśmy tam zakwalifikowani do odpowiedniej szufladki - mówi „Rzeczpospolitej” lider Konfederacji Krzysztof Bosak.

- Mamy natomiast problem z proukraińską postawą posła Kowala. Jeżeli jemu powierzylibyśmy politykę historyczną i zagraniczną, to co tydzień byśmy w Sejmie przyjmowali proukraiński dokument - dodaje Bosak i wyjaśnia, jaki był najważniejszy powód, że on głosował przeciwko uchwale: - Uważam, że w polityce międzynarodowej powinniśmy się kierować zasadą symetrii. W sytuacji gdy ukraińska Rada Najwyższa nie przyjmuje uchwał potępiających ludobójstwo na Wołyniu, kiedy są zablokowane ekshumacje, kiedy żadna instytucja, żaden samorząd ukraiński nie robi gestu w rocznicę ludobójstwa na Wołyniu, to z proukraińskimi gestami należy przystopować. Przyjmowanie bardzo wielu proukrańskich uchwał, gdy z drugiej strony nie ma żadnego gestu, to robienie z siebie frajerów. Nie ma żadnej symetrii i proporcji w parlamentarnych stosunkach polsko-ukraińskich - mówi, podkreślając, że nie podważa, iż w 1944 roku doszło do sowieckiego ludobójstwa na Tatarach krymskich.