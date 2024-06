Prezydent Rosji przekonywał też, że według szacunków rosyjskich, Ukraińcy mobilizują do armii ok. 30 tys. osób miesięcznie. - Ale to nie rozwiązuje ich problemu. Wiecie dlaczego? Ponieważ ta mobilizacja tylko pokrywa straty — stwierdził.



Putin mówił też, że USA mają rzekomo domagać się od Ukrainy obniżenia wieku mobilizacji do 18 lat (obecnie został on obniżony do 25). Prezydent Rosji dodał, że gdy wiek mobilizacji zostanie obniżony na Ukrainie do 18 lat „amerykańska administracja pozbędzie się Wołodymyra Zełenskiego”.