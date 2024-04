Pytany, czy amerykańska pomoc ma przede wszystkim zapobiec spodziewanej rosyjskiej ofensywie, weteran misji w Iraku zauważył, że „ta rosyjska ofensywa cały czas trwa, tylko jej tempo jest słabe, co wynika z tego, że obrona ukraińska jest dobra”. — To nie jest tak, że Rosjanie nie atakują. Oni to robią, ale Ukraińcy silnie się bronią — mówił.

Gen. Skrzypczak: Ukraina prowadzi obronę dobrze i skutecznie. Rosjanie jej nie pokonają

— Pomimo tego, że nie mają tyle amunicji, ile powinni mieć, to co mają na stanach racjonują i tam, gdzie ona powinna być, to jest. Wojsko ukraińskie jest przygotowane do obrony i moim zdaniem prowadzi tę obronę dobrze i skutecznie, Co więcej, Rosjanie tej obrony nie pokonają. Biorąc pod uwagę fakt, że teraz Ukraińcy będą tej amunicji mieli jeszcze więcej, to – mówiąc po wojskowemu – będą Rosjan tłukli ostro — ocenił emerytowany wojskowy. — Rosjanie mają też świadomość, że te nowe dostawy pozbawią bardzo mocno ich wojsko możliwości zaczepnych — podsumował gen. Waldemar Skrzypczak.