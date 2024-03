Departament nie podał nazwiska zatrzymanego, zauważając, że „został zwerbowany przez ukraińskie służby specjalne we Lwowie, przeszedł szkolenie sabotażowe i został wysłany do Rosji w celu dokonywania aktów terrorystycznych poprzez wykolejanie pociągów przewożących towary. Jest to specjalna operacja wojskowa, w której wykorzystano domowe urządzenia do wykolejenia pociągów”.

Ataki na rosyjską gospodarkę

Jak informują Rosjanie, w trakcie czynności śledczych zabezpieczono środki łączności służące do tajnej komunikacji z agentem prowadzącym, urządzenie do wykolejania pociągów, a także „środki pieniężne przekazywane mu przez wywiad ukraiński na przygotowanie i popełnienie przestępstwa”.

W ostatnich miesiącach Ukraina nasiliła ataki na cele gospodarcze w Rosji

W ostatnich miesiącach Ukraina nasiliła ataki na cele gospodarcze w Rosji, wykorzystując drony dalekiego zasięgu do ataków na szereg rafinerii ropy naftowej w zachodniej części kraju. Kijów już wcześniej informował, że jego celem jest kolej transsyberyjska, kluczowa trasa rosyjskiego transportu towarowego.

Bobardowanie podczas wyborów prezydenckich

Wojna na Ukrainie rzuca cień na głosowanie w trzydniowych wyborach prezydenckich, które mają zapewnić Putinowi kolejne sześć lat rządzenia Rosją.