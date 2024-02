ISW: Rosyjskiej armii trudno będzie posuwać się na zachód od Awdijiwki

Siłom rosyjskim trudno będzie się przedostać się na zachód od Awdijiwki. Szturmować bowiem będą musieli przygotowane pozycje, na które wycofują się wojska ukraińskie - analizuje amerykański think tank Institute for the Study of War po upadku Awdijiwki.