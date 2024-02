Strefa Gazy: Wojna zbliży się do granicy z Egiptem

Hamas jak dotąd nie odpowiedział na propozycję zawieszenia broni. Organizacja rządząca Strefą Gazy od 2007 roku ma domagać się zapewnienia, że nie dojdzie do wznowienia walk po zakończeniu zawieszenia broni, na co nie zgadza się Izrael. Rząd Beniamina Netanjahu zamierza prowadzić wojnę z Hamasem do momentu całkowitego zniszczenia tej organizacji.